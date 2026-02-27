Скидки
Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру, сообщает пресс-служба южан в телеграм-канале.

«Мы благодарим Жоаозиньо за вклад в успехи нашей команды и желаем удачи в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

За «быков» полузащитник провёл 217 матчей, в которых отличился 39 раз и сделал 56 ассистов. Также футболист выступал за болгарский «Левски», а в чемпионате России за московское «Динамо» (49 матчей и шесть забитых мячей) и «Сочи» (66 матчей и семь забитых мячей). Бразилец уехал из России по окончании сезона-2022/2023. Последним местом работы футболиста был бразильский «Бразильенсе».

Комментарии
