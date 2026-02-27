Скидки
Филимонов ответил на вопрос, остаётся ли «Спартак» народной командой

Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос, остаётся ли московский клуб народной командой.

«Конечно, «Спартак» остаётся народной командой. Абсолютно! Мы ездим по регионам России — везде спартаковцев больше всех. Нас все любят, все помнят. И болельщиков приходит очень много», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Зимой на пост главного тренера красно-белых был назначен испанский специалист Хуан Карседо. Лидирует в лиге «Краснодар» с 40 очками.

