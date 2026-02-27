Радченко: «Зениту» нужен был мощный форвард, как Джон Дуран

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.

«Зениту» нужен был такой форвард, как Джон Дуран. Мы знаем, что ушли Кассьерра и Лусиано. Нужен был игрок такого плана — мощный форвард. И «Зенит», видимо, всё проанализировал и удалось подписать очень приличного футболиста. По его действиям было видно, что это игрок очень хорошего уровня.

Посмотрим, как он адаптируется в команде, будет ли у него достаточно мотивации. Мы же знаем, что он подписан ненадолго. Здесь уже всё будет зависеть и от тренерского штаба, чтобы этот игрок выкладывался в каждом матче на все 100%. Тогда это будет очень сильным усилением для «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николай Барановым.

Сине-бело-голубые объявили об аренде Дурана у «Аль-Насра» 9 февраля.