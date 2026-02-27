Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: «Зениту» нужен был мощный форвард, как Джон Дуран

Радченко: «Зениту» нужен был мощный форвард, как Джон Дуран
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.

«Зениту» нужен был такой форвард, как Джон Дуран. Мы знаем, что ушли Кассьерра и Лусиано. Нужен был игрок такого плана — мощный форвард. И «Зенит», видимо, всё проанализировал и удалось подписать очень приличного футболиста. По его действиям было видно, что это игрок очень хорошего уровня.

Посмотрим, как он адаптируется в команде, будет ли у него достаточно мотивации. Мы же знаем, что он подписан ненадолго. Здесь уже всё будет зависеть и от тренерского штаба, чтобы этот игрок выкладывался в каждом матче на все 100%. Тогда это будет очень сильным усилением для «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николай Барановым.

Сине-бело-голубые объявили об аренде Дурана у «Аль-Насра» 9 февраля.

Материалы по теме
Радченко: может, Карседо удастся сплотить «Спартак» и показывать очень приличный футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android