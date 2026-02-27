«Мы не знаем, что будет с Гризманном». Симеоне — о будущем француза в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Антуана Гризманна. Ранее в прессе появилась информация, что француз в ближайшие дни может завершить переход в клуб МЛС «Орландо Сити».

«Я не собираюсь об этом больше говорить. Я сосредоточен на матче с «Овьедо» и на том, насколько важен для нас Гризманн. Мы не знаем, что будет с Гризманном. Я не буду повторять, насколько он важен для нас.

Все настойчиво говорят о нём. Мы разговариваем с Антуаном; он знает, насколько он нужен нам. «Овьедо», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Тоттенхэм»… Вот что нас ждёт», – приводит слова Симеоне AS.

34-летний Гризманн является лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 210 голами. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и отдал два результативных паса. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года.