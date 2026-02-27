Скидки
Главная Футбол Новости

«Ну как это может быть?» Мостовой — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ну как это может быть?» Мостовой — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая прошла в швейцарском Ньоне.

«Ну вот и прошла жеребьёвка Лиги чемпионов. Эта восьмёрка команд, которая ждала своих соперников, я думаю, не совсем была рада. С этим форматом так бывает! Например, «Реал» — «Манчестер Сити»…ну как это может быть? Две команды, которые достойны играть в финале или как минимум в полуфинале — вылетят на стадии не понятно какой. И я уверен, что ещё некоторые команды вылетят», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

