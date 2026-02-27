Гвардиола отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ, где «Сити» сыграет с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, что думает о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда встретится с мадридским «Реалом».
«Когда вы играете с самыми сильными командами в истории этого турнира, то учитесь, совершенствуетесь и становитесь лучше», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на странице в социальной сети X.
На стадии общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Манчестер Сити» победил «Реал» со счётом 2:1.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Самые большие стадионы мира: