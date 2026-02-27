Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании»

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании»
Комментарии

«Алания» в своём телеграм-канале объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Футбольный клуб «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении владикавказского клуба.

Гогниев занимал должность главного тренера «Алании» с сентября 2024 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда провела 45 матчей во всех турнирах, в которых одержала 10 побед, 10 раз сыграла вничью и 25 раз потерпела поражение.

«Алания» выступает в дивизионе «А» Леон Второй лиги.

Материалы по теме
Гендиректор «Алании» Тедеев отреагировал на информацию о возможной отставке Гогниева

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android