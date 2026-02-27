Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании»

«Алания» в своём телеграм-канале объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Футбольный клуб «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении владикавказского клуба.

Гогниев занимал должность главного тренера «Алании» с сентября 2024 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда провела 45 матчей во всех турнирах, в которых одержала 10 побед, 10 раз сыграла вничью и 25 раз потерпела поражение.

«Алания» выступает в дивизионе «А» Леон Второй лиги.

