Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Факел — Урал, результат матча 27 февраля 2026, счет 1:0, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» выиграл у «Урала» и упрочил лидерство в турнирной таблице Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Пуси – 43'    

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий «Факела» Белайди Пуси на 43-й минуте.

После 22 матчей в Первой лиге «Факел» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» 8 марта, а «Урал» на день позже в Волгограде встретится с «Ротором».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Факел» продлил контракт с защитником Станиславом Магкеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android