Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Френки де Йонга

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Френки де Йонга
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с «Вильярреалом» в 26-м туре испанской Ла Лиги высказался о травме полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Встреча состоится 28 февраля.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
«Завтра мы посмотрим, какие у нас есть варианты, чтобы заменить его. Нам не нравится, что он не может играть, он очень талантливый игрок. Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться. Это будет возможность увидеть других футболистов.

У всех команд бывают такие проблемы. Но у нас в составе много качественных игроков и разные варианты. Я смотрю на тех, кто может играть. Вот как я это вижу; я не думаю о тех, кто недоступен. Я не ищу оправданий или поводов для жалоб. До перерыва осталось семь игр, и мы сосредоточимся на том, чтобы выложиться на полную», — приводит слова Флика Sport.es.

Ранее стало известно, что хавбек не сможет выступать в составе сине-гранатовых в течение пяти-шести недель из-за травмы двуглавой мышцы правой ноги.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 61 очко. В активе мадридского «Реала» на одно очко меньше, «сливочные» располагаются на второй строчке.

«Камп Ноу» — сила. «Барселона» обыграет «Вильярреал» в матче недели
