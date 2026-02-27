Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Френки де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с «Вильярреалом» в 26-м туре испанской Ла Лиги высказался о травме полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга. Встреча состоится 28 февраля.

«Завтра мы посмотрим, какие у нас есть варианты, чтобы заменить его. Нам не нравится, что он не может играть, он очень талантливый игрок. Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться. Это будет возможность увидеть других футболистов.

У всех команд бывают такие проблемы. Но у нас в составе много качественных игроков и разные варианты. Я смотрю на тех, кто может играть. Вот как я это вижу; я не думаю о тех, кто недоступен. Я не ищу оправданий или поводов для жалоб. До перерыва осталось семь игр, и мы сосредоточимся на том, чтобы выложиться на полную», — приводит слова Флика Sport.es.

Ранее стало известно, что хавбек не сможет выступать в составе сине-гранатовых в течение пяти-шести недель из-за травмы двуглавой мышцы правой ноги.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 61 очко. В активе мадридского «Реала» на одно очко меньше, «сливочные» располагаются на второй строчке.