Главная Футбол Новости

Зенит — Балтика: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ 2025/2026, 27 февраля

«Зенит» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, состоится первый матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором сыграют санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. «Балтика» — пятая (35).

Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Радченко: «Зениту» нужен был мощный форвард, как Джон Дуран

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
