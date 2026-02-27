«Ланс» на голову выше остальных». Энрике — о борьбе за чемпионство во Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о борьбе за чемпионство во французской Лиге 1 перед матчем 24-го тура, в котором его команде предстоит встретиться с «Гавром». Встреча состоится 28 февраля.

«Есть такая команда, как «Ланс», которая на голову выше остальных. У них невероятный сезон. Но мы играем на своём уровне, даже если отстаём, возможно, на три или пять очков от графика прошлого года. Думаю, мы более или менее там, где нам и место. Невозможно постоянно поддерживать один и тот же уровень», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 23 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ланс» на два очка.