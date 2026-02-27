Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026:

«Лех» П — «Шахтёр»;
«Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака;
«Самсунспор» — «Райо Вальекано»;
«Сигма Оломоуц» — «Майнц»;
АЗ Алкмар — «Спарта» Прага;
«Фиорентина» — «Ракув»;
«Целе» — АЕК Афины;
«Риека» — «Страсбург».

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдут 12 марта (первые) и 19 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный ураган в еврокубках за неделю! Камбэк с 0:3, голы в овертайме и ляп де Хеа. Видео
Главный ураган в еврокубках за неделю! Камбэк с 0:3, голы в овертайме и ляп де Хеа. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android