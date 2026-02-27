Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026:
«Лех» П — «Шахтёр»;
«Кристал Пэлас» — АЕК Ларнака;
«Самсунспор» — «Райо Вальекано»;
«Сигма Оломоуц» — «Майнц»;
АЗ Алкмар — «Спарта» Прага;
«Фиорентина» — «Ракув»;
«Целе» — АЕК Афины;
«Риека» — «Страсбург».
Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдут 12 марта (первые) и 19 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.