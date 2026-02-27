Скидки
Футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026:

«Лилль» – «Астон Вилла»;
«Панатинаикос» – «Бетис»;
«Штутгарт» – «Порту»;
«Ференцварош» – «Брага»;
«Генк» – «Фрайбург»;
«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»;
«Болонья» – «Рома»;
«Сельта» – «Лион».

Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
