Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026:

«Лилль» – «Астон Вилла»;

«Панатинаикос» – «Бетис»;

«Штутгарт» – «Порту»;

«Ференцварош» – «Брага»;

«Генк» – «Фрайбург»;

«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн»;

«Болонья» – «Рома»;

«Сельта» – «Лион».

Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.