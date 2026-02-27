Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это заслуга клуба». Шпилевский высказался об уходе Боселли из «Пари НН»

«Это заслуга клуба». Шпилевский высказался об уходе Боселли из «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из нижегородского клуба в «Краснодар».

«Считаю, это заслуга клуба, что произошёл такой большой переход. Для Боселли было важно сделать новый шаг в карьере. Понятно, что для нас это потеря, потому что это игрок с очень сильными качествами, но Хуан заслужил шанс перейти в топ-клуб. По тренировкам на сборах чувствовалось, что футболист ждал этого, и с нашей стороны было бы неправильно удерживать игрока, и не было уверенности, что весной мы бы получили того Боселли, который нам нужен.

Как мы восполним потерю Хуана? Его трудно заменить, но чувствуется, что в некоторых аспектах игры, например, когда мы будем против мяча, то мы будем выглядеть более целостно, сплоченно и коллективно. Я пытаюсь не ностальгировать по тому, что было, а смотреть вперёд. Рад, что к нам присоединились новые игроки. Как правильно сказал Антон Евменов, все футболисты голодные, талантливые и с хорошим будущим. При правильном отношении у наших новичков есть все шансы стать интересными игроками на уровне РПЛ», – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

Комментарии
