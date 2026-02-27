«Это заслуга клуба». Шпилевский высказался об уходе Боселли из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из нижегородского клуба в «Краснодар».

«Считаю, это заслуга клуба, что произошёл такой большой переход. Для Боселли было важно сделать новый шаг в карьере. Понятно, что для нас это потеря, потому что это игрок с очень сильными качествами, но Хуан заслужил шанс перейти в топ-клуб. По тренировкам на сборах чувствовалось, что футболист ждал этого, и с нашей стороны было бы неправильно удерживать игрока, и не было уверенности, что весной мы бы получили того Боселли, который нам нужен.

Как мы восполним потерю Хуана? Его трудно заменить, но чувствуется, что в некоторых аспектах игры, например, когда мы будем против мяча, то мы будем выглядеть более целостно, сплоченно и коллективно. Я пытаюсь не ностальгировать по тому, что было, а смотреть вперёд. Рад, что к нам присоединились новые игроки. Как правильно сказал Антон Евменов, все футболисты голодные, талантливые и с хорошим будущим. При правильном отношении у наших новичков есть все шансы стать интересными игроками на уровне РПЛ», – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.