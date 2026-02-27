Батраков и Кисляк — в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 лиг — CIES

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков расположился на девятом месте в рейтинге самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 европейских лиг. Стоимость игрока железнодорожников оценивается в € 35,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), опубликованные на странице в социальной сети X.

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк занял 10-е место в указанном списке. Футболист красно-синих оценивается в € 34,8 млн.

Возглавил рейтинг 20-летний полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт, которого CIES оценивает в € 69 млн.

