22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Батраков и Кисляк — в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 лиг — CIES

Батраков и Кисляк — в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 лиг — CIES
Комментарии

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков расположился на девятом месте в рейтинге самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 европейских лиг. Стоимость игрока железнодорожников оценивается в € 35,5 млн. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), опубликованные на странице в социальной сети X.

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк занял 10-е место в указанном списке. Футболист красно-синих оценивается в € 34,8 млн.

Возглавил рейтинг 20-летний полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт, которого CIES оценивает в € 69 млн.

CIES: Кисляк — в шестёрке лучших центрхавов Европы до 21 года вне топ-5 лиг по «гол+пас»

Сколько стоят молодые футболисты:

