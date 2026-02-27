Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов в 1/8 финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta предположил, кто выйдет в 1/4 финала Лигу чемпионов в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил Opta Analyst в социальной сети Х.

Фавориты 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Opta

Аналитическая модель считает фаворитами на проход в следующую стадию европейского турнира «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Баварию», «Барселону», «Атлетико» Мадрид, «Спортинг» и «Арсенал». Отметим, что суперкомпьютер прогнозирует вылет действующего чемпиона турнира «ПСЖ».

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.