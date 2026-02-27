«Реал» сделал заявление относительно травмы Рауля Асенсио

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте сделала заявление насчёт состояния здоровья защитника Рауля Асенсио, получившего повреждение в матче раунда плей‑офф Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (2:1).

«По результатам проведённого медицинского обследования у нашего игрока Рауля Асенсио было диагностировано растяжение шейных мышц. За его восстановлением будут следить», — написано в заявлении «Королевского клуба».

Напомним, на 77-й минуте встречи Асенсио столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. Испанец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.

