«Реал» сделал заявление относительно травмы Рауля Асенсио
Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте сделала заявление насчёт состояния здоровья защитника Рауля Асенсио, получившего повреждение в матче раунда плей‑офф Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (2:1).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14' 1:1 Тчуамени – 16' 2:1 Винисиус Жуниор – 80'
«По результатам проведённого медицинского обследования у нашего игрока Рауля Асенсио было диагностировано растяжение шейных мышц. За его восстановлением будут следить», — написано в заявлении «Королевского клуба».
Напомним, на 77-й минуте встречи Асенсио столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. Испанец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.
