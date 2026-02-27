Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» сделал заявление относительно травмы Рауля Асенсио

«Реал» сделал заявление относительно травмы Рауля Асенсио
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте сделала заявление насчёт состояния здоровья защитника Рауля Асенсио, получившего повреждение в матче раунда плей‑офф Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» (2:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«По результатам проведённого медицинского обследования у нашего игрока Рауля Асенсио было диагностировано растяжение шейных мышц. За его восстановлением будут следить», — написано в заявлении «Королевского клуба».

Напомним, на 77-й минуте встречи Асенсио столкнулся с одноклубником Эдуарду Камавинга. Это произошло на чужой половине во время верхового единоборства. Испанец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.

Материалы по теме
Стали известны подробности по состоянию защитника «Реала», госпитализированного в матче ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android