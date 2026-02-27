Скидки
Экс-игрок «Зенита» назначен техническим директором португальского клуба «Риу Аве»

Комментарии

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш назначен на пост технического директора португальского клуба «Риу Аве», сообщается на официальном сайте команды.

«Футбольный клуб «Риу Аве» объявляет о достижении соглашения с Бруно Алвешем о назначении на должность технического директора команды. Бывший игрок сборной Португалии, чья карьера отмечена образцовым профессионализмом и признанным во всём мире лидерством, присоединяется к структуре клуба из Вила-ду-Конде», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Последним клубом португальца стал греческий «Аполлон Смирнис», состав которого он пополнил в сентябре 2021 года. В июле того же года Бруну подписал контракт с португальским клубом «Фамаликан», однако через несколько дней это соглашение было расторгнуто. Также Алвеш работал спортивным директором в греческом АЕКе.

С 2010 по 2013 год Алвеш защищал цвета «Зенита». В составе санкт-петербургского клуба защитник — чемпион России (сезон-2010, 2011/2012) и обладатель Суперкубка страны (2011).

Комментарии
Новости. Футбол
