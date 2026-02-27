Семак объяснил решение выпустить трёх новичков «Зенита» в старте на матч с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение выпустить трёх новичков команды в стартовом составе на матч 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой». С первых минут на поле выйдут защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

– Насколько новички быстро адаптируется в команде?

– Конечно, хотелось бы, чтобы ребята пришли пораньше. Но в целом они вливаются в нашу игру, адаптируются к чемпионату. Мы должны дать им время, чтобы они быстрее набирали кондиции.

– Сразу три новичка в старте.

– Дивееву будет проще, он адаптирован к чемпионату. По Джону Джону… ему пришлось улетать, потом возвращаться. Немного скомканная подготовка получилась, как и у Дурана. Но мы хотим посмотреть, насколько они готовы.

– Какой главный подарок от команды будет сегодня?

– Нам нужна будет для нас, для наших болельщиков. Будем играть, чтобы победить, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

