Главная Футбол Новости

Семак объяснил решение выпустить трёх новичков «Зенита» в старте на матч с «Балтикой»

Семак объяснил решение выпустить трёх новичков «Зенита» в старте на матч с «Балтикой»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение выпустить трёх новичков команды в стартовом составе на матч 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой». С первых минут на поле выйдут защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

– Насколько новички быстро адаптируется в команде?
– Конечно, хотелось бы, чтобы ребята пришли пораньше. Но в целом они вливаются в нашу игру, адаптируются к чемпионату. Мы должны дать им время, чтобы они быстрее набирали кондиции.

– Сразу три новичка в старте.
– Дивееву будет проще, он адаптирован к чемпионату. По Джону Джону… ему пришлось улетать, потом возвращаться. Немного скомканная подготовка получилась, как и у Дурана. Но мы хотим посмотреть, насколько они готовы.

– Какой главный подарок от команды будет сегодня?
– Нам нужна будет для нас, для наших болельщиков. Будем играть, чтобы победить, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

