Opta: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после жеребьёвки 1/8 финала, «Реал» — девятый

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы участников Лиги чемпионов на победу в турнире после проведения жеребьёвки 1/8 финала.

Шансы команд, участвующих в 1/8 финала Лиги чемпионов, на победу в соревновании:

«Арсенал» – 27,4%. «Бавария» – 14,3%. «Ливерпуль» – 12,8%. «Манчестер Сити» – 10,8%. «Барселона» – 7,7%. «Челси» – 6,9%. «Ньюкасл Юнайтед» – 4,7%. «ПСЖ» – 4,6%. «Реал» Мадрид – 2,8%. «Спортинг» – 2,7%. «Атлетико» Мадрид – 2%. «Тоттенхэм» – 1,2%. «Аталанта» – 1,1%. «Байер» – 0,5%. «Будё-Глимт» – 0,4%. «Галатасарай» – 0,2%.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

