Opta: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после жеребьёвки 1/8 финала, «Реал» — девятый
Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы участников Лиги чемпионов на победу в турнире после проведения жеребьёвки 1/8 финала.
Шансы команд, участвующих в 1/8 финала Лиги чемпионов, на победу в соревновании:
- «Арсенал» – 27,4%.
- «Бавария» – 14,3%.
- «Ливерпуль» – 12,8%.
- «Манчестер Сити» – 10,8%.
- «Барселона» – 7,7%.
- «Челси» – 6,9%.
- «Ньюкасл Юнайтед» – 4,7%.
- «ПСЖ» – 4,6%.
- «Реал» Мадрид – 2,8%.
- «Спортинг» – 2,7%.
- «Атлетико» Мадрид – 2%.
- «Тоттенхэм» – 1,2%.
- «Аталанта» – 1,1%.
- «Байер» – 0,5%.
- «Будё-Глимт» – 0,4%.
- «Галатасарай» – 0,2%.
Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
