Футбол Новости

Opta: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после жеребьёвки 1/8 финала, «Реал» — девятый

Комментарии

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы участников Лиги чемпионов на победу в турнире после проведения жеребьёвки 1/8 финала.

Шансы команд, участвующих в 1/8 финала Лиги чемпионов, на победу в соревновании:

  1. «Арсенал» – 27,4%.
  2. «Бавария» – 14,3%.
  3. «Ливерпуль» – 12,8%.
  4. «Манчестер Сити» – 10,8%.
  5. «Барселона» – 7,7%.
  6. «Челси» – 6,9%.
  7. «Ньюкасл Юнайтед» – 4,7%.
  8. «ПСЖ» – 4,6%.
  9. «Реал» Мадрид – 2,8%.
  10. «Спортинг» – 2,7%.
  11. «Атлетико» Мадрид – 2%.
  12. «Тоттенхэм» – 1,2%.
  13. «Аталанта» – 1,1%.
  14. «Байер» – 0,5%.
  15. «Будё-Глимт» – 0,4%.
  16. «Галатасарай» – 0,2%.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Комментарии
