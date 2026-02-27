«Ничего нового для нас нет». Тренер «Балтики» — об отсутствии Талалаева в игре с «Зенитом»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев ответил на вопрос об отсутствии Андрея Талалаева в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Зенитом». КДК РФС отстранил специалиста на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0). На текущий момент Талалаев уже пропустил один матч.

– Насколько отсутствие Андрея Викторовича может повлиять на состояние команды?

– Мы это репетировали неоднократно в «Балтике», «Химках» и «Ахмате». Ничего нового для нас нет.

– Обозначьте главный результат тренировочных сборов.

– Обычно мы даём выходные за хорошую работу, и на этих сборах было очень много выходных. Я думаю, это показатель.

– Насколько переход Владислава Сауся в «Спартак» стал серьёзной задачей для тренерского штаба, удалось ли компенсировать его отсутствие?

– Самое главное, что мы потеряли очень хорошего члена коллектива. А на поле у нас всегда каждый игрок старается заменить другого. Поэтому мы его тоже заменим, — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

