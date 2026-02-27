Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего нового для нас нет». Тренер «Балтики» — об отсутствии Талалаева в игре с «Зенитом»

«Ничего нового для нас нет». Тренер «Балтики» — об отсутствии Талалаева в игре с «Зенитом»
Комментарии

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев ответил на вопрос об отсутствии Андрея Талалаева в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Зенитом». КДК РФС отстранил специалиста на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0). На текущий момент Талалаев уже пропустил один матч.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

– Насколько отсутствие Андрея Викторовича может повлиять на состояние команды?
– Мы это репетировали неоднократно в «Балтике», «Химках» и «Ахмате». Ничего нового для нас нет.

– Обозначьте главный результат тренировочных сборов.
– Обычно мы даём выходные за хорошую работу, и на этих сборах было очень много выходных. Я думаю, это показатель.

– Насколько переход Владислава Сауся в «Спартак» стал серьёзной задачей для тренерского штаба, удалось ли компенсировать его отсутствие?
– Самое главное, что мы потеряли очень хорошего члена коллектива. А на поле у нас всегда каждый игрок старается заменить другого. Поэтому мы его тоже заменим, — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Девять футболистов и Талалаев пропустят 19-й тур РПЛ

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android