«Мне никто не навязывает игроков». Шпилевский — о трансферах «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал трансферную политику клуба перед стартом второй половины сезона Российской Премьер-Лиги.

«Для меня словно новый сезон начинается, потому что была длительная зимняя пауза. Считаю, что она пошла нам на пользу, потому что летом нам не хватило времени на подготовку – период был хаотичный и короткий. По сути, мы вступили в сезон с корабля на бал. Сейчас у нас было время детально поработать, можно сказать, мы были вместе 24 на 7. Рад, что клуб предоставил возможности для проведения сборов – у нас были хорошие условия, включая качественные поля. Нам предстоит первый матч против «Локомотива», большого клуба. Но настрой позитивный.

Мне никто не навязывает игроков и не сможет это сделать. У меня есть мнение по каждому, и его я всегда отстаиваю. Солидарен со словами Антона Евменова, что мы будем создавать то самое качественное вино, которое затем можно будет дорого продать. Если переводить на футбольный язык, то будем стараться увеличивать трансферную стоимость футболистов. По крайней мере, задумка такая. Однако недостаточно подписать просто молодых игроков, нужно ещё и качество. У нас это получилось сделать.

Я всегда говорил: у кого есть молодые футболисты, у того есть будущее. Не люблю переходить на личности, но я получаю удовольствие от работы с Артёмом Сидоренко. У него есть нужные качества и дальше будет зависть от него, как он их будет реализовывать. То же самое могу сказать о Матвее Урванцеве. Полгода назад он играл во Второй лиге, но везде проявлял себя, и вот он здесь, в «Пари НН». Это тоже говорит о таланте. Повторюсь, рад, что нам удалось подписать именно таких молодых игроков», – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Зимой к нижегородской команде присоединились нападающие Адриан Бальбоа и Матвей Урванцев, а также полузащитник Артём Сидоренко.