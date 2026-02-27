Катарский клуб предложил за экс-игрока «Динамо» Карраскаля более € 20 млн — Bolavip

Катарский «Аль-Райян» предложил «Фламенго» заключить сделку по приобретению атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Bolavip.

«Аль-Райян» готов заплатить за футболиста сумму, превышающую € 20 млн. Однако «Фламенго» не намерен продавать Карраскаля меньше чем за € 35 млн, указанных в пункте о выкупе контракта футболиста. Главный тренер бразильского клуба Филипе Луис считает полузащитника одним из ключевых игроков команды. Контракт Карраскаля с «Фламенго» рассчитан до лета 2029 года.

Колумбиец покинул стан бело-голубых минувшим летом. Карраскаль играл за «Динамо» с лета 2023 года, когда он перешёл из московского ЦСКА. В составе красно-синих полузащитник выступал с февраля 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.