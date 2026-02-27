Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Катарский клуб предложил за экс-игрока «Динамо» Карраскаля более € 20 млн — Bolavip

Катарский клуб предложил за экс-игрока «Динамо» Карраскаля более € 20 млн — Bolavip
Комментарии

Катарский «Аль-Райян» предложил «Фламенго» заключить сделку по приобретению атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Bolavip.

«Аль-Райян» готов заплатить за футболиста сумму, превышающую € 20 млн. Однако «Фламенго» не намерен продавать Карраскаля меньше чем за € 35 млн, указанных в пункте о выкупе контракта футболиста. Главный тренер бразильского клуба Филипе Луис считает полузащитника одним из ключевых игроков команды. Контракт Карраскаля с «Фламенго» рассчитан до лета 2029 года.

Колумбиец покинул стан бело-голубых минувшим летом. Карраскаль играл за «Динамо» с лета 2023 года, когда он перешёл из московского ЦСКА. В составе красно-синих полузащитник выступал с февраля 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Хавбек «Фламенго» Пакета: те, кто знают Винисиуса, могут подтвердить, какой он добрый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android