«Факел» оторвался от «Урала» на 10 очков в таблице Первой лиги

Воронежский «Факел» обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0 в матче 22-го тура Лиги Pari. Тем самым сине-белые оторвались от «шмелей» на 10 очков в турнирной таблице Первой лиги.

После 22 матчей «Факел» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко. На третьей и четвёртой строчках, дающих право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, располагаются московская «Родина» (36 очков) и костромской «Спартак» (34).

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» 8 марта, а «Урал» на день позже в Волгограде встретится с «Ротором».