Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Зенит» — «Балтика»: команды не открыли счёт в первом тайме

Комментарии

Завершился первый тайм матча 19-го тура Мир РПЛ, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. После первого тайма счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. «Балтика» (35) — пятая.

Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

