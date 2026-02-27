Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 27 февраля

Комментарии

В пятницу, 27 февраля, состоялись две встречи 22-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Первой лиги на 27 февраля:

«Факел» – «Урал» – 1:0;
«КАМАЗ» – «Арсенал» Тула – 1:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко после 22 игр. На второй строчке располагается «Урал», у команды 41 очко в активе. В топ-4 также входят московская «Родина» (36 очков) и костромской «Спартак» (34). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
