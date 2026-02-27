Скидки
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — Арсенал, результат матча 27 февраля 2026, счет 1:1, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 22-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и тульский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
27 февраля 2026, пятница. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Алинви – 28'     1:1 Семенов – 89'    

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Арсенала» Маттео Алинви на 28-й минуте. На 88-й минуте Виталий Семёнов забил ответный мяч и установил окончательный счёт в матче — 1:1.

После 22 матчей в Первой лиге «КАМАЗ» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на восьмой строчке, у команды 29 набранных очков.

В следующем туре «КАМАЗ» на выезде сыграет с «Енисеем» 8 марта, а «Арсенал» на день позже на своём поле встретится с ульяновской «Волгой».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
