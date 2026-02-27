В РФС рассказали, как было принято решение о выборе соперников для сборной России на март

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как было принято решение о выборе соперников для национальной команды в товарищеских матчах, которые состоятся в марте.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре. 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

— В текущих условиях важно было сохранить календарный цикл матчей национальной команды России. В последнее время мы видели множество разных догадок в СМИ о возможных соперниках нашей команды, но в очередной придерживаемся нашей последовательной позиции и анонсируем матч только тогда и в том случае, когда получены все официальные подтверждения со стороны УЕФА и национальной федерации команды‑соперника. Отмечу также, что матчи с Никарагуа и Мали будут учтены в рейтинге ФИФА.

– Почему для проведения матчей с Никарагуа и Мали выбраны именно Краснодар и Санкт‑Петербург?

– Мы учли ряд факторов, в том числе и климатический. Нам важно провести подготовку команды и сами матчи в максимально комфортных условиях. А также подарить праздник болельщикам. Уверены, что в обоих городах нам удастся это сделать, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

