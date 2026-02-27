Скидки
Футбол

Джанни Инфантино созвонился с президентом Мексики на фоне беспорядков в стране перед ЧМ

Джанни Инфантино созвонился с президентом Мексики на фоне беспорядков в стране перед ЧМ


Президент ФИФА Джанни Инфантино созвонился с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум на фоне напряжённой обстановки в стране перед чемпионатом мира 2026 года.

«Сегодня у меня был отличный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Я ещё раз подчеркнул, что мы полностью доверяем принимающей стране и с нетерпением ждём, когда она проведёт все запланированные матчи самого инклюзивного и грандиозного чемпионата мира по футболу в истории», – приводит слова Инфантино ESPN.

Напомним, во вторник, 24 февраля, в результате операции Вооружённых сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких городах Мексики начались беспорядки. В нескольких городах, в том числе в Гвадалахаре — месте проведения встречи Испания — Уругвай — участники картеля поджигали автомобили и блокировали дороги.

Чемпионат мира 2026 года должен пройти в трёх странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля. В Мексике встречи турнира состоятся в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.

До ЧМ-2026 несколько месяцев, а в Мексике ад. Турнир правда под угрозой?
До ЧМ-2026 несколько месяцев, а в Мексике ад. Турнир правда под угрозой?
