Березуцкий: отъезд Чалова? Скорее всего, это ошибка. Если захочет, он сможет вернуться

Березуцкий: отъезд Чалова? Скорее всего, это ошибка. Если захочет, он сможет вернуться
Бывший тренер и футболист ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о целесообразности отъезда экс-нападающего красно-синих Фёдора Чалова в Европу. Российский форвард перешёл в греческий ПАОК летом 2024 года. В нынешнем феврале Чалов был арендован турецким «Кайсериспором».

— Вам не кажется, что отъезд Чалова в Европу был ошибкой?
— Ну почему? Если он хочет играть в Европе, в еврокубках, то это похвальное желание. Понятно, что не всегда получается, но это нормально.

— Чемпионаты Греции и Турции — не понижение?
— На мой взгляд, на данный момент нет — там есть еврокубки. Стоило ли ехать — как мы сейчас видим, это, скорее всего, ошибка. Но такая ошибка, которую предугадать невозможно. Хотел попробовать, попробовал. Думаю, если он захочет, то всегда сможет вернуться в Россию, — приводит слова Березуцкого «РБ Спорт».

В составе ПАОКа Чалов принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. За «Кайсериспор» нападающий провёл три матча.

