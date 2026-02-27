Губернатор Воронежской области высказался о вероятном выходе «Факела» в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался после матча 22-го тура Лиги Pari, в котором «Факел» обыграл «Урал» со счётом 1:0. Чиновник отметил, что сине-белые имеют достаточный отрыв в таблице, чтобы выйти в РПЛ.

«Более восьми тысяч болельщиков пришли сегодня на трибуны нашего стадиона, чтобы поприветствовать возвращение «Факела» после зимней паузы. Конечно, такое внимание и уважение к команде сыграли свою роль.

«Факел» практически весь матч доминировал на поле, хотя в гостях у нас был также стремящийся в РПЛ «Урал». А в конце первого тайма наши ребята забили заслуженный и очень красивый гол. Он оказался победным.

Спасибо всему тренерскому штабу за такую подготовку и настрой футболистов. Очень рад и за новичка команды — нападающего Акселя Гнапи. На его счету голевой пас. Форвард уже выразил восхищение лучшими болельщиками. Уверен, они ответят ему тем же.

Теперь у «Факела» комфортный запас очков для повышения в классе. Но не сомневаюсь, что команда в каждом матче будет стремиться победить. Воронежцы это давно заслужили!» – написал Гусев в своём телеграм-канале.

После 22 матчей «Факел» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко.