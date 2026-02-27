Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атмосфера была бы хорошей, результат не гарантирую». Мостовой — о работе в «Спартаке»

«Атмосфера была бы хорошей, результат не гарантирую». Мостовой — о работе в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался на тему работы главным тренером красно-белых.

– Ну, было бы неплохо, интересно. Атмосфера была бы хорошей, однозначно, результат не гарантирую.

– Тогда нужно сделать практику. Закрывайте глаза сейчас и проговаривайте: «Я тренер «Спартака». И представляйте, что вы чувствуете.
– Знаешь, сколько раз я это делал? И утром, и вечером. Много раз я делал. Чего только не делал! И в разных местах: и в машине, и в бане, и в предбаннике. Ой… Это не работает. Раньше загадывал желание, сейчас уже не загадываю ничего, — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «100% мяса».

Материалы по теме
«Ну как это может быть?» Мостовой — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android