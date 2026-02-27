«Атмосфера была бы хорошей, результат не гарантирую». Мостовой — о работе в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался на тему работы главным тренером красно-белых.

– Ну, было бы неплохо, интересно. Атмосфера была бы хорошей, однозначно, результат не гарантирую.

– Тогда нужно сделать практику. Закрывайте глаза сейчас и проговаривайте: «Я тренер «Спартака». И представляйте, что вы чувствуете.

– Знаешь, сколько раз я это делал? И утром, и вечером. Много раз я делал. Чего только не делал! И в разных местах: и в машине, и в бане, и в предбаннике. Ой… Это не работает. Раньше загадывал желание, сейчас уже не загадываю ничего, — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «100% мяса».