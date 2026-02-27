Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Аршавин: Дивеев — самый лучший российский защитник с отрывом

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение, что футболист сине-бело-голубых Игорь Дивеев является лучшим российским защитником.

— Изменения нужны были. Они должны быть с приходом новых игроков.

Впереди «Зенит» должен играть быстрее и разнообразнее, чтобы проще добиваться побед в тех матчах, где в первой части сезона были проблемы.

— Дивеев — это качественное усиление?
– Это самый лучший российский защитник, на мой взгляд, с отрывом, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

