Дмитрий Аленичев отметил зимнюю трансферную кампанию «Зенита» и ЦСКА

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об итогах зимнего трансферного окна в чемпионате России, отметив работу «Зенита» и ЦСКА.

«Этой зимой в РПЛ не было таких ярких приобретений. Думаю, все команды будут делать ставку на летнее трансферное окно. «Зенит» приобрёл двух футболистов. Дуран мастеровитый футболист, поигравший в АПЛ. Я видел игру «Зенита» с ЦСКА. Мне понравился Джон Джон. Он вышел минут на 30 и очень впечатлил — и работой с мячом, и футбольным интеллектом. Наверное, эти два футболиста — главные приобретения прошедшего трансферного окна.

Отмечу ЦСКА, который приобрёл Гонду из «Зенита» — должен помочь команде. А также усилился Дмитрием Бариновым. Понравилось, как ЦСКА провёл зимние сборы. Они могут включиться в гонку за золотые медали. Но всё-таки приоритет здесь у «Краснодара» с «Зенитом». ЦСКА команда с большим потенциалом. Будет интересно на них посмотреть этой весной», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, набрав 39 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 40 очков.