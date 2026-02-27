«Мы получили именно то, чего ожидали». Слот — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде предстоит встретиться с «Галатасараем».

«Учитывая возможности жеребьёвки, мы получили именно то, чего ожидали, — сложный жребий, соперник, с которым мы уже встречались в этом сезоне.

Но главное чувство — волнение, потому что именно ради этого мы так усердно работали. Мы хотели быть здесь и теперь хотим извлечь максимум пользы из этого опыта.

Перед возобновлением Лиги чемпионов у нас, конечно, важные матчи в других соревнованиях, поэтому, надеюсь, когда дело дойдёт до противостояния, мы будем готовы настолько, насколько это возможно», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.