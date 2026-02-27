«Зенит» — «Балтика»: гол Андраде на 75-й минуте был отменён после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. «Балтика» (35) — пятая. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

