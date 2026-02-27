Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Балтика»: гол Андраде на 75-й минуте был отменён после просмотра VAR

«Зенит» — «Балтика»: гол Андраде на 75-й минуте был отменён после просмотра VAR
Комментарии

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. «Балтика» (35) — пятая. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» всё-таки забил «Балтике»! Но справедливо ли отменили её гол? LIVE
Live
«Зенит» всё-таки забил «Балтике»! Но справедливо ли отменили её гол? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android