Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 27 февраля, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 февраля, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, возобновился сезон Мир Российской Премьер-Лиги. В этот день прошёл один матч высшего российского первенства.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги на 27 февраля:

«Зенит» — «Балтика» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 42 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков после 18 туров. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Семак объяснил решение выпустить трёх новичков «Зенита» в старте на матч с «Балтикой»

Самые титулованные футбольные клубы России:

