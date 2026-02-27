Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Дмитрий Аленичев назвал главных претендентов на золотые медали в РПЛ

Дмитрий Аленичев назвал главных претендентов на золотые медали в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о главных претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Что касается фаворитов в гонке за золото, то считаю, что это «Зенит» и «Краснодар», несмотря на высокую плотность в верхней части турнирной таблицы. Хоть у «Краснодара» всего четыре очка отрыва от третьего места, где располагается ЦСКА, но предпочтение я отдаю «Краснодару» и «Зениту». Они по составу превосходят ЦСКА и «Локомотив».

Не учитываю «Балтику», а «Спартаку» тяжеловато будет бороться за золотые медали. Уже большой отрыв. Если «Краснодар» и «Зенит» избегут травм ведущих футболистов, то именно между ними разыграются золотые медали. Хотелось, чтобы эта борьба завершилась в последнем туре», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками.

Турнирная таблица РПЛ
Эксклюзив
Аленичев заявил, что рассчитывает вернуться к тренерской работе в будущем

Самые титулованные футбольные клубы России:

