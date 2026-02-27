Хиддинк: при мне в сборной России Семак уже был играющим тренером

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Сергея Семака, возглавляющего «Зенит», с днём рождения. В пятницу, 27 февраля, экс-футболисту национальной команды исполнилось 50 лет.

«Поздравляю Сергея Семака с 50‑летием. Он очень успешный тренер. В лучшие годы он был очень умным, стратегическим и думающим игроком. И тактически в сборной России он уже был моим помощником и играющим тренером во время матчей», — приводит слова Хиддинка «Матч ТВ».

Нидерландский специалист занимал должность главного тренера сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призёром Евро-2008. С 1997 по 2010 год Семак провёл за сборную России 65 матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

