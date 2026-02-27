Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы были в самолёте, но в первом тайме отсутствовали». Березуцкий — о проигрыше «Факелу»

«Мы были в самолёте, но в первом тайме отсутствовали». Березуцкий — о проигрыше «Факелу»
Комментарии

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался после матча 22-го тура Лиги Pari, в котором екатеринбуржцы уступили воронежскому «Факелу» со счётом 0:1.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Пуси – 43'    

«Мы были в самолёте, поезде, но в первом тайме отсутствовали.

Почему не вернулись со сборов раньше? В Екатеринбурге гораздо холоднее, чем где-либо ещё. Работать при холоде или оставаться на сборах и лететь напрямую на игру — это было непростое решение, которое надо было принять.

То, что физически мы готовы хорошо, это можно оценить цифрами. Цифры, которые мы показывали по бегу на сборах, соответствуют уровню РПЛ. А дальше — сезон покажет», – приводит слова Василия Березуцкого телеграм-канал «Урала».

Отметим, что игра с «Факелом» стала дебютной для Березуцкого на посту главного тренера «шмелей».

После 22 матчей «Факел» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко.

