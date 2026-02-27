Скидки
Футбол Новости

Руслан Пименов высказался о закрытии дела о коррупции в отношении «Крыльев Советов»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Руслан Пименов высказался о закрытии дела о коррупции в отношении «Крыльев Советов».

«Когда я работал в «Крыльях», то, конечно, дело о коррупции обсуждалось. Самое главное, что всё закончилось. Если следствие так решило, значит, так и должно быть. Значит, «Крылья» выбираются из этого негативного фона. Теперь нужно сосредоточиться непосредственно на футболе, и конкретно на результате. Будут очень тяжёлые 12 игр. Если команда, не дай бог, начнёт неудачно, то могут быть большие нервы и могут скатиться до переходных игр. Этого допускать нельзя. С 1-го тура у «Крыльев» — это финалы», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

