Футбол Новости

«Потрясающая энергетика и организация». Генич — об игре «Балтики» в матче с «Зенитом»

«Потрясающая энергетика и организация». Генич — об игре «Балтики» в матче с «Зенитом»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Балтики» в матче с «Зенитом» в 19-м туре Мир РПЛ. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Счёт — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Сколько же «Балтика» бегает! Потрясающая энергетика и организация. Отменно готовы», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 18 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке. Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
