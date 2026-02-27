«Потрясающая энергетика и организация». Генич — об игре «Балтики» в матче с «Зенитом»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Балтики» в матче с «Зенитом» в 19-м туре Мир РПЛ. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Счёт — 0:0.

«Сколько же «Балтика» бегает! Потрясающая энергетика и организация. Отменно готовы», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 18 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке. Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров.

Самые титулованные футбольные клубы России: