Мостовой рассказал, как поменял бы игровую схему при работе в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, как поменял бы игровую схему при работе главным тренером красно-белых.

«Мне первое, что нужно будет — это влиться в командную атмосферу, посмотреть, кто и как выглядит. Я люблю, например, играть по схеме: четыре защитника, два опорных, три атакующих и нападающий. Другое дело, что зависит от того, какой у меня состав.

Мне не важно, какой паспорт у футболиста. Если ты сильнее — выходи, доказывай. У меня играл бы тот, кого я вижу сильнее на данный момент. И мне всё равно, русский или не русский», — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

