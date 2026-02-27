Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Зенит — Балтика, результат матча 27 февраля 2026, счет 1:0, 19-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 87-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Луис Энрике.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
