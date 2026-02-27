Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

Защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол в ворота «Зенита» на 75-й минуте очного матча команд в 19-м туре Мир РПЛ, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода новости счёт 0:0.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

После 18 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке. Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков после 18 туров.

