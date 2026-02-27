У Дурана и Джона один удар по воротам на двоих в дебютном матче за «Зенит»

Новички «Зенита» Джон Джон и Джон Дуран нанесли один удар на двоих по воротам «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Футболисты были заменены на 61-й минуте, игра закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Колумбийский форвард нанёс один удар – на 19-й минуте. Бразильский полузащитник не пробил ни разу. Вместо них на поле вышли Александр Соболев и Луис Энрике, последний принёс победу «Зениту» своим голом на 87-й минуте.

Напомним, нападающий Джон Дуран присоединился к российской команде в рамках аренды из саудовского «Аль-Насра». Полузащитник Джон Джон перешёл в санкт-петербургский клуб на постоянной основе, покинув «Ред Булл Брагантино».