Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе защитника «Балтики» Кевина Андраде в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Фото: Кадр из трансляции

«И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю «Зенита». Говорить, что линии кривые, нет смысла — они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили. Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал. Несложный момент для Сухого. VAR в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря — это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на VAR разобрались», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.