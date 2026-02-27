Скидки
Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе защитника «Балтики» Кевина Андраде в ворота «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

Фото: Кадр из трансляции

«И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю «Зенита». Говорить, что линии кривые, нет смысла — они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили. Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал. Несложный момент для Сухого. VAR в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря — это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на VAR разобрались», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

