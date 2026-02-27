«Забил бы Уридия, была бы вишенка на торте». Василенко — о победе «Факела» над «Уралом»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко выказался о победе своей команды в матче 22-го тура Лиги Pari над «Уралом» (1:0).

«Мы рады, что мы выиграли и, на мой взгляд, сделали это хорошо, уверенно и солидно. Я благодарен парням, потому что с первой минуты вышли заряженными, видно, что ждали эту игру. По содержанию всё получалось, команда отдавалась игре. Забили один гол, если бы забил Уридия, то была бы вишенка на торте.

Мой коллега [Василий Березуцкий] выбрал скоростного нападающего, который любит открываться за спину защитникам, но мы контролировали ход игры. Наша задача во втором тайме была выбрать сдерживающую позицию и заставить соперника раскрыться», — сказал Василенко на пресс-конференции.

После 22 матчей в Первой лиге «Факел» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко.