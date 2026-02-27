Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» одержал четвёртую подряд сухую победу в РПЛ

«Зенит» одержал четвёртую подряд сухую победу в РПЛ
Комментарии

Победа «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» со счётом 1:0 стала для сине-бело-голубых четвёртой подряд без пропущенных мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

Во встрече 18-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Акрон» (2:0). В игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги был побеждён «Рубин» (1:0). В матче 16-го тура соревнования «Зенит» победил «Пари НН» (2:0).

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом». Эта игра состоится 8 марта.

Материалы по теме
«Зенит» всё-таки забил «Балтике»! Но справедливо ли отменили её гол? LIVE
Live
«Зенит» всё-таки забил «Балтике»! Но справедливо ли отменили её гол? LIVE

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android