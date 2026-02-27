«Зенит» одержал четвёртую подряд сухую победу в РПЛ

Победа «Зенита» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» со счётом 1:0 стала для сине-бело-голубых четвёртой подряд без пропущенных мячей.

Во встрече 18-го тура чемпионата России команда Сергея Семака обыграла «Акрон» (2:0). В игре 17-го тура Российской Премьер-Лиги был побеждён «Рубин» (1:0). В матче 16-го тура соревнования «Зенит» победил «Пари НН» (2:0).

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом». Эта игра состоится 8 марта.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: