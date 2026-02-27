Александр Канищев: незасчитанный гол «Балтики» «Зениту» — нонсенс

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 1:0, и оценил момент с незасчитанным голом калининградцев.

«Балтика» — молодцы. Держали игру под контролем. Забили обидный для них гол. То, что его не засчитали — это нонсенс. Что поделать? Так случается. Всё равно хорошая команда. Если они будут так играть, конечно, результат будет, как и в первой половине сезона», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, главный арбитр встречи Алексей Сухой после просмотра VAR отменил гол защитника «Балтики» Кевина Андраде из-за офсайда.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.